La serie di Iginio Straffi 'Mermaid magic' prima su Netflix

'Mermaid Magic', la nuova serie italiana ideata e prodotta da Iginio Straffi, debutta al primo posto della categoria Serie TV Kids. Partita su Netflix il 22 agosto, sta appassionando adulti e bambini in tutto il mondo tanto da essere la più vista in oltre 50 paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Germania, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda, Messico e Brasile, ma anche Singapore, Sudafrica e Turchia.

Un successo planetario ma di fatto tutto italiano, che conferma la creatività e qualità dell'animazione made in Italy, sempre in grado di interpretare i sogni del pubblico e attenta a valori e messaggi positivi, in questo caso quello ecologico.

'Mermaid Magic' affronta infatti problematiche attuali che affliggono il nostro pianeta, come la tutela dell'ambiente e la salvaguardia degli oceani, senza perdere di vista la magia, elemento che contraddistingue tutte le produzioni Rainbow.

La Serie - che racconta le avventure dell'impavida principessa Merlinda e le sue amiche sirene guerriere Sasha e Nerissa per combattere il malvagio pirata Barbarossa - catapulta adulti e bambini nell'universo sottomarino attraverso immagini mozzafiato di altissima qualità.

"Per tre anni ci siamo impegnati a fondo in un lavoro dove la Rainbow ha espresso al massimo la professionalità dei propri creativi. Questo grazie anche ad un grande investimento in termini finanziari che ci ha permesso di raggiungere la qualità auspicata per questa serie davvero molto ricca. Ora abbiamo la soddisfazione di veder confermata la nostra credibilità internazionale che con il passare degli anni si è sempre più consolidata - commenta Iginio Straffi, Fondatore e Presidente di Rainbow -. Ho sempre creduto e puntato sulla creatività italiana nella produzione di cartoni animati. Mermaid Magic ci sta confermando che la via italiana dell' animazione può essere competitiva con i primi della classe a livello mondiale".





