In manette una pusher dopo irruzione polizia in abitazione

Arrestata e posta ai domiciliari, dalla Squadra mobile di Fermo, una 60enne trovata in possesso di una grande quantità di stupefacente. Dovrà rispondere di traffico di sostanza stupefacente. Aveva in casa 250 grammi di hascisc, circa 100 grammi di cocaina e 40 grammi di eroina, quest'ultima già in dosi pronte allo spaccio oltre a 20 involucri contenenti circa 10 grammi di cocaina, oltre ad un bilancino elettronico di precisione e materiale per confezionare la droga. L'arresto è avvenuto all'interno di un plesso condominiale dopo un'irruzione dalle finestre, perché la porta principale era rinforzata con diverse blindature e serrature.

Nel corso di un'altra perquisizione, sempre nella notte tra il 23 e il 24 agosto, un 25enne di origine magrebina, è stato denunciato per resistenza e inottemperanza all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. L'intervento della squadra mobile è scattato a valle di un'attività investigativa di osservazione e appostamento, dopo diverse segnalazioni di cittadini che avevano notato un via vai di persone, su due appartamenti in località "Lido Tre Archi" di Fermo.

All'arrivo degli agenti, alle prime luci dell'alba, il giovane ha opposto resistenza, spingendo con forza oltre la porta i poliziotti per evitare di essere identificato e, successivamente, mentre tentava di scappare, con non poca fatica è stato ammanettarlo.



