Escursionista smarrito, ricerche in corso

Le squadre del soccorso alpino e dei vigili del fuoco stanno intervendo nella zona boschiva tra Sassotetto e Fonte Lardina (MC) alla ricerca di un escursionista che ha smarrito il sentiero. L'uomo, sulla quarantina secondo le prime informazioni, è già stato individuato, e gli operatori del soccorso sono in contatto con lui. Sarebbe dentro un canalone ma non sarebbe ferito. Raggiungerlo si sta rivelando piuttosto complicato perchè la zona è molto impervia.

I vigili del fuoco hanno mobilitato una squadra dalla centrale di Macerata, una seconda squadra di Tolentino e il gruppo Saf con i fuoristrada attrezzati per il recupero della persona, con attrezzatura alpina.



