Emergency, recuperati 158 migranti, porto di sbarco ad Ancona

Il 26 agosto 'Life Support', la nave sar di Emergency, ha effettuato tre soccorsi in acque internazionali per un totale di 158 naufraghi. Lo riferisce la stessa Emergency. Prima dell'alba l'imbarcazione aveva portato in salvo in due diversi interventi 96 persone, che si trovavano a bordo di due imbarcazioni in difficoltà, in acque internazionali nella zona sar libica. Un terzo intervento di soccorso con altre 62 persone è stato effettuato questa mattina in acque internazionali della zana sar maltese. In tutto sono quindi 158 le persone portate al sicuro a bordo della nave e per due di loro si è resa necessaria una evacuazione medica effettuata tramite elisoccorso. "Abbiamo chiesto l'evacuazione medica di due persone intossicate dall'inalazione di carburante.

Le autorità italiane hanno organizzato un'evacuazione tramite elicottero al largo Lampedusa, mentre il porto sicuro che ci è stato assegnato è Ancona, che dista quattro giorni di navigazione", spiega Anabel Montes Mier, capomissione della Life Support.



