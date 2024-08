Due denunce e 170 persone controllate dalla Polfer

Due persone segnalate all'autorità giudiziaria per tentato furto uno e per inottemperanza del foglio di via emesso dal Questore di Ascoli Piceno il secondo; raccolte sei denunce per reati connessi alla sicurezza cibernetica, inoltre, sono state 170 le persone identificate dagli agenti della Polfer di San Benedetto del Tronto nell'ambito dell'operazione denominata "Stazioni sicure".

E' questo il bilancio dell'attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nell'intera provincia ascolana.

Le denunce alla polizia postale hanno riguardato, in particolare, 2 per episodi di truffa on line, 2 per frode informatica, 1 per accesso abusivo a sistema informatico e 1 per diffamazione a mezzo social.



