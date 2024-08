Dimentica pentolino sul fornello di notte, lieve intossicazione

Dimentica il pentolino sul fornello acceso e il fumo sprigionato dal principio di incendio invade la casa: un uomo sulla quarantina è rimasto lievemente intossicato nella notte a causa dell'incidente avvenuto verso l'1.30 in un'abitazione al terzo piano di un palazzo a Morciola di Colbordolo nel Pesarese.

Alcuni condomini hanno visto del fumo uscire dall'appartamento e hanno allertato i vigili del fuoco: in casa sono arrivati i pompieri e, nel frattempo, si era svegliato il 40enne residente che, dopo aver messo un pentolino a scaldare sul fornello, si era addormentato. L'uomo ha respirato un po' di fumo che si era diffuso all'interno dell'abitazione e per questo, precauzionalmente, è stato assistito dai sanitari del 118 e poi portato in pronto soccorso per accertamenti. Intanto i vigili del fuoco hanno aperto le finestre, facendo disperdere il fumo, mentre i danni sono rimasti confinati al fornello e alla cappa della cucina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA