Ad AdMed tutti ballano con Almamegretta in Anfiteatro sold out

È finito con il pubblico a ballare in piedi sotto il palco il concerto degli Almamegretta che ieri sera, 26 agosto, ad Ancona in un Anfiteatro romano sold out ha coronato la prima giornata del 18/o Festival Adriatico Mediterraneo.

L'evento vuole anche celebrare il trentesimo anno di attività del gruppo, nato nel 1988, col frontman Raiz, che ad Adriatico Mediterraneo era venuto cinque volte in veste di solista, e che nonostante nel corso del tempo abbia subito diverse variazioni nei suoi componenti che hanno lavorato anche separatamente, non ha mai smesso di rappresentare per lui "anche più di una famiglia".

Con una scaletta di 21 brani dagli anni '90 ad oggi guidata dalla voce rugginosa e potente di Raiz (alias Gennaro della Volpe), la band composta da Gennaro Tesone (batteria), Pier Paolo Polcari (tastiere ), Federico Forconi (chitarra) e Paolo Baldini (basso) ha inondato i quasi 800 spettatori di quelle travolgenti sonorità che partendo dalla musica dub derivata dal reggae si allargano al funk, al rhythm'n'blues e al pop coinvolgendo anche la musica napoletana e quella elettronica.

Così i brani iniziali 'O campo, Make it work e Water di garden, seguiti da Rosa, Figlio , 'O bbuono e o malamente, Catene, Karmacoma.

Un mix di generi che riflette, anche nelle diverse lingue usate, la vocazione interculturale della band che proprio per questo ha scelto Adriatico Mediterraneo come una delle sue poche tappe italiane dopo quella di Accadia (Foggia) e Capo Colonna (Crotone) per il suo tour. Come la canzone Senghe, titolo dell'ultimo album del gruppo che in napoletano significa fessure o crepe perché proprio da queste può nascere l'incontro tra diverse culture, ha detto Raiz, eseguita tra i bis assieme a Figli di Annibale, Sanacore e Nun te scurda'. "Grazie Ancona", ha salutato il cantante tra gli applausi scroscianti del pubblico, cui ha regalato queste sole parole, e due ore di musica travolgente.



