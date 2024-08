Violenza domestica, una denuncia e un allontanamento nel Fermano

Maltrattamenti e violenza, un 23enne denunciato e un 76enne allontanato dalla casa di famiglia. Sono gli ultimi due casi di violenza domestica sui quali i carabinieri hanno indagato e sono intervenuti nel Fermano.

I Carabinieri di Falerone (FM) hanno arrestato un italiano, 23 anni, che nonostante avesse già ricevuto un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre, emessa dal Tribunale di Fermo nel mese di luglio, si è introdotto all'interno della casa della madre con ulteriori comportamenti aggressivi nei confronti della donna.

I Carabinieri della Stazione di Montegranaro (FM), nei giorni scorsi, hanno invece concluso le indagini scattate dopo la denuncia presentata da una residente del posto che aveva subito atti persecutori. Il marito della vittima, un cittadino italiano, 76 anni, è stato deferito all'autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati. L'uomo, già dal 2012, aveva indotto la donna con reiterati comportamenti vessatori e pressioni psicologiche, a plurime cessioni di denaro contante per un importo stimato in svariate migliaia di euro. La donna non aveva mai richiesto intervento medico o l'aiuto delle forze dell'ordine.

Nel corso del loro intervento i militari le hanno anche fornito informazioni sui centri antiviolenza presenti nel territorio in modo da poterle garantire adeguata assistenza. Con l'occasione i carabinieri ribadiscono la pericolosità degli atti persecutori e l'importanza di denunciare sempre per ricevere un pronto intervento a garanzia delle vittime.

Infine l'invito a chiunque si trovi in una situazione simile a rivolgersi al locale Comando dell'Arma dei Carabinieri o ai centri antiviolenza presenti sul territorio per ricevere adeguato sostegno e protezione. Rendere noti questi episodi è fondamentale per garantire la tutela delle vittime e prevenire situazioni ancora più gravi. Consigli utili in questo senso sono pubblicati al link: http://www.carabinieri.it/Internet/ImageStore/Magazines/CodiceRo sso/Maltrattamenti/index.html



