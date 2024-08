Violento in casa, già ammonito viene arrestato dai carabinieri

Aggredisce la compagna nonostante avesse già ricevuto dal Questore di Ancona un ammonimento per condotte di violenza domestica. Arrestato dai carabinieri nella notte.

La misura di prevenzione era stata emessa d'ufficio dai poliziotti che dopo aver condotto un'istruttoria avevano verificato come la donna vivesse una condizione vessatoria, fatta di maltrattamenti, anche in presenza dei loro figli.

Circostanza rilevata dalle forze dell'ordine durante i controlli nell'abitazione della coppia. Di qui la misura di prevenzione del Questore nei confronti dell'uomo.

In virtù dell'ammonimento, che denota una personalità proclive a questo tipo di condotte mai cessate, la pena che dovrà scontare l'uomo sarà aumentata. Si tratta del primo caso di recidiva registrato dall'inizio dell'anno.

La Questura ricorda che la misura di prevenzione adottata, ex art. 3 del D.L. n. 93, consente al Questore della Provincia di procedere all'emissione dell'ammonimento anche se la vittima non ha avanzato richiesta, come in questo caso.

"Il monitoraggio costante di queste situazioni - sottoplinea il questire Cesare Capocasa - diventa fondamentale per poter agire con tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione.

Ciò è possibile anche grazie anche ad un'azione sinergica di collaborazione con tutte le Forze dell'Ordine che ogni giorno lavorano per garantire tranquillità ai cittadini ed assicurare alla giustizia gli autori dei reati".



