Sindacati, tracollo qualità assistenza nella Rsa di Ripatransone

Nella Rsa Ripatransone ci sono carenza strutturale di personale sanitario, che ad oggi conta addirittura due infermieri interinali, e socio sanitario e costante tracollo della qualità dell'assistenza a fronte dell'implementazione delle rette. Lo denunciano Fp Cgil, Cisl Fp, Fials, Nursing Up e Ugl Salute che oggi hanno organizzato un presidio dinanzi alla Rsa di Ripatransone.

Secondo le organizzazioni sindacali "se oggi il contributo che il paziente versa per le spese alberghiere è uniformato allo standard regionale e supera i 42 euro al giorno, i tagli ai servizi sono stati cospicui e non solo si offre una struttura sprovvista persino di un impianto di condizionamento che renda la temperatura vivibile, ma addirittura sull'acqua il taglio è stato drastico: mezzo litro a pranzo e mezzo a cena".

Al presidio hanno partecipato, oltre alle organizzazioni sindacali, una delegazione del Sindacato dei Pensionati, una rappresentanza dei familiari degli ospiti della struttura, nonché il Sindaco di Ripatransone Lucciarini e l'Assessore Verdecchia.

In un contesto in cui la Direzione Generale ha, poche settimane fa durante la giornata della trasparenza, rappresentato soddisfazione per i risultati raggiunti, facendo propri gli obiettivi anche del Pnrr, nelle Case della Salute del Piceno la situazione è drammatica e pure le Istituzioni locali hanno lamentato il silenzio della Direzione dell'AST alle richieste di incontro evase.

Per questi motivi, essendo ormai il livello assistenziale dei 32 pazienti ospitati presso la Rsa di Ripatransone non più in linea con quanto un servizio di qualità dovrebbe offrire e non essendo più sufficiente il personale destinato a tale struttura, le proteste delle organizzazioni sindacali, insieme a quelle dei familiari e della collettività territoriale, proseguiranno e vedranno nei prossimi giorni proclamarsi nuove iniziative per difendere la sanità pubblica territoriale dalle mani - sempre più vicine - del privato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA