Questore Ancona riceve i nuovi commissari Sceusi e Fais

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa ha ricevuto oggi i due nuovi Commissari della Polizia di Stato che a conclusione del corso di formazione sono stati assegnati alla Questura Dorica. I neo Ufficiali di Pubblica Sicurezza hanno appena concluso il 112/o corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia. Si tratta del Commissario dottor Emanuele Sceusi e del Commissario dottor Massimiliano Fais.

"Il dottor Sceusi nasce a Palermo nel 1986, - ricorda la Questura - laureato in Scienze Politiche e in Giurisprudenza, nel 2018 vince il concorso per vice ispettore ed inizia la sua carriera nella Polizia di Stato. Viene assegnato, dal 2019 al 2022, alla Questura di Roma - primo Distretto Trevi Campo Marzio - dove svolge il suo primo incarico. In seguito viene assegnato alla Questura di Palermo dove svolge l'incarico fino al 2023, quando vince il concorso da Commissario".

Il dottor Fais "nasce ad Oristano nel 1994 e si laurea in Giurisprudenza all'Università di Cagliari e successivamente in Scienze Giuridiche della sicurezza presso l'Università di Firenze. Prima di entrare in Polizia il dottor Fais ricopriva il ruolo di maresciallo dei Carabinieri, fino al 2023, quando anche lui vince il concorso da Commissario".

"I due nuovi funzionari svolgeranno per i prossimi mesi il tirocinio operativo, al termine del quale - fa sapere la Questura - saranno definitivamente assegnati al primo incarico.

Fais dirigerà il Commissariato di Osimo mentre Sceusi dirigerà l'Ufficio del personale della Questura dorica". A loro "i migliori auguri di benvenuto del Questore di Ancona e di tutta la Polizia di stato della provincia".



