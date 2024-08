Per un disguido ragazzino si perde, chiede aiuto a esercente

Disavventura a lieto fine per un bambino che, dopo una giornata al mare con genitori e nonni, per un disguido si è ritrovato solo, ha chiesto aiuto a un commerciante che ha chiamato la polizia. Poco dopo i genitori si sono resi conto che il figlio non era rientrato nè con la loro auto nè con quella dei nonni e hanno chiamano il 112. Gli operatori hanno subito capito che si trattava dello stesso ragazzino che aveva chiesto aiuto e hanno fatto sì che il genitore potesse riabbracciare il figlio.

E' successo ieri nei pressi di un esercizio commerciale di Viale della Vittoria dove il bambino, spaesato, ha chiesto ai proprietari di fare una telefonata spiegando di essersi perso e di non riuscire a mettersi in contatto con il padre. I gestori hanno quindi chiamato la polizia che è arrivata immediatamente sul posto. Il ragazzino spiegava loro di essere stato al mare con i genitori e con i nonni ed al momento di andare via diceva al suo papà che sarebbe salito nell'autovettura dei nonni.

I genitori sono partiti convinti che il ragazzino fosse con i nonni senza rendersi conto che anche i nonni nel frattempo erano già andati via. I poliziotti hanno tranquillizzato il ragazzino, spiegandogli che avrebbero presto rintracciato i genitori e che nel frattempo avrebbero atteso con lui l'arrivo, senza lasciarlo da solo.

Nel frattempo giunti a destinazione sia i nonni che i genitori si accorgevano che il ragazzino non era a bordo di nessuna delle due auto e contattavano subito il 112 NUE.

L'operatore della sala operativa della Questura ha compreso subito che si trattava dello stesso ragazzino che era in compagnia dei poliziotti e ha invitato il padre a recarsi in viale della Vittoria per poter riabbracciare il figlio.



