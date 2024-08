Guardia Costiera, 14 multe per navigazione troppo vicina a costa

Quattordici sanzioni amministrative per l'inosservanza dei comportamenti illeciti riconducibili, nella maggior parte dei casi, al mancato rispetto dei limiti di navigazione dalla costa da parte delle unità da diporto in navigazione. Le ha inflitte la Capitaneria di porto di Ancona che prosegue in maniera serrata, via mare e via terra, l'attività di vigilanza nell'operazione "Mare e Laghi Sicuri 2024".

Dopo l'intensificata vigilanza della settimana di ferragosto, nella ormai trascorsa terza settimana del mese di agosto, è continuata l'attività operativa eseguita dai militari della Guardia Costiera che, in questo arco temporale hanno svolto 147 controlli, dei quali 125 in mare da parte dei militari imbarcati sui dipendenti mezzi navali, volti principalmente alla verifica del rispetto, da parte dei diportisti, delle disposizioni relative alle acque riservate alla balneazione ed alla velocità delle unità da diporto. Per il pattugliamento della fascia costiera, invece, i militari hanno effettuato 22 controlli, nel corso dei quali particolare riguardo è stato accordato alla ottemperanza delle prescrizioni di cui all'Ordinanza di Sicurezza balneare da parte degli stabilimenti balneari. In generale, con l'attività di accertamento, sono state comminate sanzioni amministrative.

Nell'ambito de compiti istituzionali della Guardia Costiera, il 7/o Mrsc (Maritime Rescue Sub Center) della Direzione Marittima di Ancona - sede del coordinamento regionale di tutti i soccorsi in mare, diretto dall'ammiraglio ispettore Vincenzo Vitale - ha fronteggiato diverse emergenze. La Sala Operativa del Capitaneria di Porto ha coordinato un soccorso sanitario presso la spiaggia di Mezzavalle, inviando sul posto un mezzo nautico del Servizio Nazionale di Salvamento per trasportare la persona infortunata al molo di Portonovo, affidandola alle alle cure dei sanitari.

"Il contributo di ogni cittadino - ricorda la Guardia Costiera - è fondamentale, in caso di emergenze in mare chiamare il Numero Unico Europeo per le Emergenze 112 ed il Numero Blu 1530 per le emergenze in mare, completamente gratuito sull'intero territorio nazionale 24h su 24".



