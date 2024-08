Energia e gas, Dea di Osimo si aggiudica gara in Lombardia

Distribuzione Elettrica Adriatica (Dea), operatore quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nel Centro e Nord Italia, si è aggiudicata la gara per l'individuazione del socio operatore e appaltatore dei servizi di distribuzione elettrica, distribuzione del gas e pubblica illuminazione in cinque comuni lombardi, indetta da Brescia Infrastrutture, società appartenente al Comune di Brescia.

L'operazione si inserisce nel più ampio progetto strategico di Dea di crescita per linee esterne al fine di aumentare il numero di Pod (Point of Delivery) gestiti ed espandere la propria presenza geografica. Si configura come acquisto di una partecipazione di controllo in Aspm Soresina (Aspm), attiva nella distribuzione elettrica nel Comune di Soresina (Cr) con circa 5.020 Pod e nella distribuzione gas metano con circa 4.100 Pdr. La società gestisce inoltre la pubblica illuminazione per 8.471 punti luce nei Comuni di Manerbio (Bs), Soresina (Cr), Orzinuovi (Bs), Robecco D'Oglio (Cr), Rivarolo Mantovano (Mn).

Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, Aspm ha realizzato un valore della produzione pari a 5,171 milioni di euro, con un Ebitda di 1,337 miilioni di euro e una Pfn di 2,029 milioni di euro.

"Con l'operazione Aspm diamo attuazione alla strategia annunciata in sede di Ipo, che prevede un percorso di crescita per linee esterne al fine di raggiungere e superare la soglia di 100mila Pod gestiti - ha commentato il Direttore Generale Massimiliano, Riderelli Belli - Riteniamo che il controllo di Aspm sia un passo molto importante nella strategia multiregionale della società, in quanto ci consente di estendere la nostra sfera di operatività, oltre alle tre attuali regioni (Marche, Abruzzo, Liguria), alla Lombardia".

L'importo della transazione ammonta a circa 3,738 milioni di euro, a fronte dell'acquisizione da parte di Dea di una quota del capitale sociale di Aspm pari all'80%, attraverso: il pagamento di un importo pari a circa 2,288 milioni di euro a fronte dell'acquisizione di una partecipazione di controllo in Aspm e la sottoscrizione di un aumento di capitale per l'importo di 1,45 milioni di euro. Infine, a Dea spetterà il diritto all'opzione di acquisto del residuo 20% del capitale sociale a un prezzo di 935 mila euro di euro entro il 2032. Il valore della produzione nel primo semestre è cresciuto del 161% rispetto al primo semestre del 2023, attestandosi a 18,4 milioni di euro.



