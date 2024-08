Ad Adriatico Mediterraneo Festival concerto degli Almamegretta

All'alba di oggi è iniziata la 18/a edizione di Adriatico Mediterraneo Festival (26-29 agosto) sulle note del pianoforte di Maurizio Mastrini sulla Terrazza Unicorn del Passetto, con un live di quasi un'ora e mezzo che ha ripercorso circa dieci anni della sua produzione artistica. In serata il concerto degli Almamegretta all'Anfiteatro romano, con il ritorno al completo della band, in un'esclusiva regionale, per celebrare i loro primi 30 anni di carriera durante i quali gli Almamegretta sono diventati una delle più influenti espressioni musicali in Italia, con tre Targhe Tenco all'attivo, una partecipazione in gara tra i big a Sanremo nel 2013, 11 album e migliaia di concerti in Italia ed Europa.

Raiz, frontman capace di emozionare e scuotere con la sua voce potente e originale, torna a guidare la formazione napoletana, dopo essere stato apprezzatissimo dal pubblico per la parte di Don Salvatore in Mare Fuori e per parte della colonna sonora da lui creata per la fiction Rai. Ad Adriatico Mediterraneo arrivano per uno storico ritorno, con pochissime date in Italia, con il repertorio e i successi dell'ultimo album, Senghe, che vede la produzione artistica di Paolo Baldini, uno dei professionisti più richiesti del dub/reggae europeo, che ha curato il lavoro, oltre ad essere entrato nella band come bassista.

Gran finale musicale del Festival, il 29 agosto, alle 21.30 sempre all'Anfiteatro romano ad Ancona, con il concerto Musica del Mondo di Eugenio Bennato che anticipa l'uscita del nuovo album dopo l'estate. Eugenio Bennato con il suo progetto Taranta Power, che segue Nuova Compagnia di Canto Popolare, ha dato nuova linfa ed aperto mercati internazionali alle grandi tradizioni musicali dei nostri sud. Giunto a quasi 50 anni di carriera, continua ad essere un riferimento per la modernità dei suoni e l'attualità dei testi, incentrati sugli argomenti più caldi della nostra contemporaneità: "migrazioni, rispetto delle diversità, solidarietà, pericoli della globalizzazione e del capitalismo estremo".



