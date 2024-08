Porta Santo Spirito vince la giostra dell'anello di Servigliano

Giostra dell'anello di Servigliano (Fermo), vince Porta Santo Spirito con Luca Innocenzi.

Si è chiusa nel tardo pomeriggio la 56/a edizione del Torneo Cavalleresco di Castel Clementino, con la Giostra dell'Anello. A trionfare è stato il Rione di Santo Spirito, difeso dal folignate Luca Innocenzi in sella a Gun Jo. Il Rione dell'Aquila nera raggiunge il suo diciannovesimo alloro. Per Innocenzi è invece l'ottava vittoria a Servigliano: eguaglia così per record di vittorie due mostri sacri della storia del Torneo Cavalleresco, Emilio Mordente e Franco Ricci.

Alle ore 17.30 ha preso il via la tenzone. Questo l'ordine di partenza della prima tornata di gara: Rione San Marco (Mario Cavallari), Rione Paese Vecchio (Lorenzo Melosso), Rione Porta Navarra (Nicholas Lionetti), Rione Santo Spirito (Luca Innocenzi), Rione Porta Marina (Pierluigi Chicchini). Per i cinque cavalieri tutte tornate pulite agli anelli. Da segnalare un eccellente 1.00.3 di Luca Innocenzi (Rione Santo Spirito) ed un altrettanto velocissimo 1.00.4 di Nicholas Lionetti (Rione Porta Navarra), che ha però abbattuto una bandierina dell'otto di gara, costatagli cinque punti di penalità.

La seconda tornata si è aperta con in testa Innocenzi (Santo Spirito), e a seguire, a soli sette punti, Lionetti (Porta Navarra). Dietro Paese Vecchio, San Marco e Porta Marina. Il giovane ascolano Lorenzo Melosso sbaglia un anello dal valore di 80 punti, che lo fa scivolare in fondo alla classifica.

Eccezionale ancora Santo Spirito, che ferma il cronometro a 1.00.8. Cresce invece il tempo di Porta Narra, che conserva il secondo posto pur con un 1.01.5.

Ordine inverso in base alla classifica per l'ultima tornata: Rione Paese Vecchio, Rione Porta Marina, Rione San Marco, Rione Porta Navarra e Rione Santo Spirito. Ultima tornata spettacolare, con gli anelli da 4,5 centimetri infilati da tutti i cavalieri. Lionetti ha dovuto spingere per incalzare Innocenzi, e lo ha fatto: tre anelli, 0 penalità ed un tempo di 1.00.8. Eppure, non è bastato al giovane faentino e al Rione del Giglio. Ore 19:20, è stato tripudio Innocenzi. Giostra perfetta per il folignate: 9 anelli, zero penalità, primo dall'inizio alla fine.



