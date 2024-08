Estate in sicurezza, iniziativa della polizia di Stato a Numana

Continuano, nel fine settimana ed in particolare nelle zone ad alta densità turistica della provincia di Ancona, le attività della Polizia di Stato con iniziative di prossimità diurne e con servizi di prevenzione nelle ore serali e notturne al fine di aumentare la percezione di sicurezza e garantire la tranquillità dei residenti e turisti che affollano il litorale. A Numana, ieri mattina, nella piazzetta Miramare, il personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica unitamente al personale dell'ufficio Sanitario della Questura, in collaborazione della Croce Rossa Italiana, hanno allestito due gazebo.

Nello spirito dell'#essercisempre#, ricorda la Questura, gli operatori di Polizia hanno illustrato ai turisti e ai bagnanti dei lidi, che si sono radunati in quella piazzetta, come difendersi dalle truffe on line e frodi informatiche. Hanno elargito consigli e risposto alle domande poste, in particolare, dai giovanissimi interessati alla sicurezza dei dati personali e alla protezione delle credenziali di accesso ai conti correnti.

Mentre il personale sanitario e i volontari della Croce Rossa hanno illustrato le tecniche basilari di pronto soccorso, facendo partecipare attivamente alle manovre di rianimazione sui manichini gli astanti, riscuotendo la gratitudine e numerosi ringraziamenti.

La sera, poi, le piazze ed i luoghi di aggregazione dei giovani, nonché gli esercizi pubblici, della stessa cittadina balneare, sono stati oggetto di servizi di vigilanza e controllo svolti dalla Polizia di Stato congiuntamente ai Carabinieri. "La presenza costante sul territorio degli uomini in divisa - sottolinea la Questura - ha garantito che le piazze rimanessero luoghi di incontro ed integrazione sociale".

Nell'ambito dell'attività di controllo sono state identificate 30 persone, nessuna delle quali con a carico precedenti di polizia, e controllati18 veicoli. Inoltre sono stati controllati alcuni locali frequentati perlopiù da giovanissimi, senza riscontrare alcuna violazione.



