Coltello in tasca durante la lite con la compagna, denunciato

Durante un lite in strada passata alle vie di fatto con la compagna, per asseriti motivi di gelosia, un 47enne è stato trovato con un coltello da cucina seghettato in tasca. E' accaduto stamattina all'alba quando la Squadra Volante della Questura di Ancona é intervenuta in Piazza Ugo Bassi nel capoluogo a seguito della segnalazione di una donna aggredita in strada da un uomo.

La donna, anche lei 47 anni, di origina straniera, ha riferito di aver avuto un acceso diverbio con il compagno, connazionale, lite passata poi alle vie di fatto per motivi di gelosia di lui nei confronti di un suo amico.

Durante la narrazione dei fatti, il compagno si è avvicinato agli agenti con fare agitato forse dovuto all'abuso di alcol considerato l'alito vinoso. I poliziotti hanno notato nella tasca posteriore dei suoi pantaloni un rigonfiamento: vi era un coltello da cucina con lama seghettata da dieci centimetri.

L'uomo è stato portato in Questura perché sprovvisto di documento di identità. La donna ha rifiutato l'intervento dei sanitari, è rientrata in casa e riferito che non avrebbe proceduto contro il compagno perché disposta a continuare la convivenza.

L'uomo é stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, per la violazione della normativa sul soggiorno nel territorio italiano vista la mancata esibizione del documento di identificazione; é stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza manifesta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA