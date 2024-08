Anziano ciclista positivo a droga dopo un incidente, denunciato

In sella a una bicicletta da corsa un 79enne resta ferito in un incidente stradale ma poi, in ospedale, viene trovato positivo agli oppiacei e denunciato per guida sotto l'effetto di stupefacenti. E' accaduto in provincia di Fermo dove i carabinieri hanno denunciato quattro persone per guida sotto l'effetto di stupefacenti tra cui l'anziano. Un incidente stradale, rilevato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Fermo, ha visto coinvolta una bicicletta da corsa condotta da un italiano 79enne. Il ciclista è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Ancona per le cure del caso, dove è risultato positivo agli oppiacei e per questo è stato denunciato.

I militari dell'Arma hanno poi denunciato anche un 39enne di origini tunisine, per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti: alla guida del proprio motociclo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è stato trasportato in ospedale a Fermo, dove è risultato positivo alla cocaina. Di conseguenza, gli è stata ritirata la patente di guida e il motociclo sottoposto a fermo amministrativo. A Monterubbiano (Fermo) denunciato per lo stesso motivo un 44enne dell'Ascolano: alla guida della propria auto è rimasto coinvolto in un sinistro stradale a Ponzano di Fermo e ha riportato lesioni; dai controlli in ospedale è emersa una positività alla cocaina.

Infine nell'ambito di un altro incidente stradale a Sant'Elpidio a Mare (Fermo), i carabinieri hanno denunciato un 39enne del Fermano per guida in stato di ebbrezza alcolica: dall'accertamento con etilometro dei militari, è risultato positivo con tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi per litro e la patente di guida gli è stata immediatamente ritirata.





