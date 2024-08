A Porto San Giorgio corona d'alloro in mare per ricordare caduti

In occasione della Festa del mare, molte persone si sono ritrovate stamattina alle 10 al porto peschereccio di Porto San Giorgio (Fermo) per il tradizionale momento di commemorazione dei pescatori sangiorgesi di tutti i tempi, caduti in mare. Emozioni e grande partecipazione sono i principali elementi che hanno caratterizzato la giornata: dalla messa mattutina officiata da don Pietro Gervasio al mercato ittico nel porto peschereccio, fino all'omaggio ai Caduti con il lancio in mare di una corona d'alloro a margine di una processione davanti alla costa, di decine di imbarcazioni, tra pescherecci, vongolare e barche da diporto.

"Abbiamo avuto la presenza in mare di numerose imbarcazioni, della marineria e dei privati cittadini - ha detto il sindaco Valerio Vesprini dopo il rientro in porto - . E' il segno evidente di quanto questa festa sia sentita dalla città, riuscita grazie al contributo di tutti". Presenti anche svariate autorità locali, con i rappresentanti della prefettura, dei Comuni, delle forze armate e dell'ordine.

Alle 12.30 è stata offerta in porto una degustazione di vongole da parte del consorzio vongolari piceni, con il raccolto ad offerta destinato in beneficenza.

Nel pomeriggio (ore 17) sarà accesa la Padella gigante e inizierà la distribuzione di pesce fritto. In serata il concerto conclusivo dei Folkappanka in piazza Napoli.



