Violenza sessuale su due ragazze, arrestato un 27enne

Molestie sessuali a Civitanova Marche (Macerata) ai danni di due studentesse di cui una minorenne avvenute la mattina tra il 15 e il 16 agosto scorsi ai piedi di un sottopassaggio del lungomare nord di Civitanova Marche: per questi fatti, i carabinieri della stazione di Civitanova Marche, in esecuzione dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dalla procura di Macerata, hanno arrestato ieri un 27enne del Fermano per l'accusa di violenza sessuale e violenza sessuale aggravata dall'essere stata commessa su una minorenne.

Le ragazze erano state molestate mentre percorrevano a piedi il sottopasso e, subito dopo, avevano denunciato il fatto ai carabinieri di Civitanova Marche. Le tempestive indagini, svolte anche attraverso l'esame dei testimoni e l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di individuare il responsabile e richiedere all'autorità giudiziaria l'emissione della misura cautelare per l'arrestato, che dovrà rispondere dei reati di violenza sessuale e violenza sessuale aggravata su minore. Il 27enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Dopo l'aggressione sessuale, il giovane era scappato in sella a una bicicletta. Le contestazioni, precisano i carabinieri, sono da ritenersi allo stato provvisorie e la responsabilità penale dell'indagato sarà accertata solo all'esito del giudizio.



