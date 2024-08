Questura di Ancona, 250 titoli di soggiorno in una settimana

Oltre 250 titoli di soggiorno rilasciati in una settimana dalla Questura di Ancona. Numeri importanti quelli registrati dagli agenti dello sportello immigrazione degli uffici di via Gervasoni sotto il profilo dell'accoglienza.

Si tratta di titoli relativi a svariati ambiti: richieste di asilo, protezioni speciali, protezioni sussidiarie, permessi di soggiorni per lavoro in primis. Semplici tessere elettroniche o documenti che sono frutto di una filiera produttiva che comincia con la presentazione del cittadino straniero presso lo Sportello Immigrazione, che prosegue attraverso meticolosi controlli di polizia e che si conclude con l'emissione del titolo.

"Questa attività consente, a coloro i quali provengono da diversi Paesi del mondo, - ricorda la Questura - di garantire a loro stessi ed alle famiglie una vita nella legalità, permettendo loro lo svolgimento di un'attività lavorativa nonchè l'accesso alle cure mediche e a tutte le forme di welfare previste dall'ordinamento".

"Al fine di agevolare questo percorso di sana integrazione, - prosegue - il questore Cesare Capocasa ha inteso orientare l'attività dell'Ufficio Immigrazione della Questura dorica al coinvolgimento degli attori istituzionali che sono chiamati a dare il loro contributo nel processo di regolarizzazione dei cittadini stranieri. In questo senso esiste già da due anni - ricorda la Questura - un protocollo d'intesa con l'Ordine degli Avvocati di Ancona in forza del quale i difensori dei cittadini extracomunitari, previo appuntamento, intrattengono colloqui con il locale Ufficio Immigrazione al fine di risolvere le problematiche più complesse che possono riguardare le varie istanze presentate. In maniera analoga, è in corso di definizione altro protocollo d'intesa con i patronati delle sigle sindacali accreditate a svolgere attività di consulenza in materia di diritto dell'Immigrazione. Questi interventi sono frutto di una visione per la quale il fenomeno migratorio, se controllato e regolarizzato, è indubbiamente un valore aggiunto per tutto il sistema Paese".

"Si tratta di strumenti che consentono, in definitiva, - conclude la Questura - di offrire un servizio migliore e di coinvolgere tutti colori i quali, ognuno con le proprie competenze professionali, possono dare un fattivo contributo per la gestione di un fenomeno complesso e consistente come quello in cui la Polizia di Stato è impegnata 365 giorni all'anno".





