Oltre un etto di droga in casa, madre e figlio arrestati

Madre 60enne e figlio 26enne, quest'ultimo già agli arresti domiciliari, arrestati ad Ancona dalle Volanti della Questura e dal Norm dei carabinieri per detenzione in un'abitazione nella zona di Brecce Bianche di oltre un etto di stupefacenti del tipo cannabinoidi. Nel box doccia, in sacchetto contenente indumenti, all'interno di un barattolo di vetro, trovati 40 grammi di droga, un bilancino di precisione e materiale per confezionare dosi. La donna, durante il controllo, ha provato ad disfarsi di una confezione, lanciandola dalla finestra della camera da letto, recuperata dalla Polizia scientifica e contenente altri 78 grammi di stupefacente. Il giovane si è scagliato contro gli operatori, tentando di aggredirli, ma è stato immobilizzato con pistola ad impulsi elettrici. Per questo motivo il 26enne è stato denunciato, oltre che per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio come la madre, anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli arresti sono stati compiuti ieri nell'ambito delle attività di controllo del territorio i poliziotti delle Volanti unitamente a personale del Norm dell'Arma. Il giovane aveva mostrato un atteggiamento sospetto sin dall'arrivo delle forze dell'ordine sotto l'abitazione. Poi è stata trovata la droga in casa: la sostanza trovata nella doccia, esaminata dal Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Ancona, era positiva a cannabinoidi). Anche l'altra confezione lanciata dalla finestra è risultata stupefacente. In camera da letto rinvenuti anche circa 300 euro in contanti ritenuti provento delle attività di spaccio dei due.

I due arrestati sono stati portati in Questura e, stamattina, stamattina, all'esito dell'udienza per direttissima, gli arresti sono stati convalidati. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Montacuto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA