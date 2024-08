Ferita da arma da taglio al petto, soccorso un uomo a Fermo

Un uomo è stato trasportato d'urgenza, ieri sera intorno alle 22, da Fermo all'ospedale Torrette di Ancona a causa di una ferita al petto. La richiesta di soccorso è scattata dal rione costiero fermano di Marina Palmense. Lì si sono precipitati i sanitari della Croce azzurra di Porto San Giorgio e la polizia di Stato.

Ancora non è chiara la dinamica alla base di quella ferita che poteva costare la vita all'uomo. Stando alle prime indiscrezioni, si sarebbe trattato di un incidente, di un ferimento accidentale con un coltello da cucina. Il ferito, soccorso dal 118, è sempre rimasto cosciente. Sarebbe riuscito a chiedere aiuto e un conoscente ha chiamato il 118.

La richiesta di intervento è stata estesa alla polizia di Stato: i poliziotti sono subito giunti insieme ai sanitari in contrada Marina Palmense. Mentre il 118 ha provveduto a medicare l'uomo, la polizia sta indagando per fare chiarezza sull'accaduto. Nel frattempo l'uomo, una volta medicato sul posto e stabilizzate le sue condizioni, è stato trasportato all'ospedale Murri di Fermo dove il personale sanitario ha deciso di farlo trasferire all'ospedale di Torrette.



