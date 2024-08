Crolla porzione tetto di una chiesa lesionata dal sisma del 2016

Una parte del tetto della chiesa di Santa Chiara a Montedinove (Ascoli Piceno), che ospita il Museo delle Tombe Picene e il Museo Sistino, è crollata ieri sera. Si tratta di un edificio inaugurato nel luglio 2022, e lesionato dal sisma del 2016 in cui i lavori di restauro erano approvati e previsti per il prossimo novembre.

A cedere è stata una porzione della volta del presbiterio, generando un forte boato. È stata una vicina, allarmata dal rumore, a rendersi conto per prima di quanto accaduto e a dare l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dopo essersi accertati che all'interno non vi fossero persone coinvolte, hanno provveduto ad una verifica statica dell'intera struttura.

Nessuna delle opere presenti in loco è stata coinvolta, ma per alcune di esse è stato necessario lo spostamento usando tecniche di derivazione Saf (speleo, alpino, fluviale).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA