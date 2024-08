Cede una ringhiera, bambino cade da tre metri e mezzo d'altezza

Un bambino di sette anni è stato ricoverato in serata all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona per le conseguenze di una caduta da un'altezza di tre metri e mezzo. È accaduto poco prima delle 20 a Roccafluvione (Ascoli Piceno).

Il piccolo stava giocando nel balcone dell'abitazione quando si è appoggiato alla ringhiera. Per motivi che dovranno essere chiariti, la protezione ha ceduto e il bambino è precipitato da un'altezza di circa tre metri e mezzo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo aver valutato le condizioni del piccolo e la dinamica dell'accaduto, hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al Trauma Center di Ancona. Il giovanissimo paziente è sempre rimasto cosciente, benché molto agitato.

Si tratta del secondo incidente domestico oggi nell'Ascolano che ha avuto come sfortunato protagonista un bambino. Stamattina ad Acquasanta Terme se n'era verificato uno mortale costato la vita a Davide Marcozzi, 4 anni, travolto al torace da un fusto metallico: il bimbo stava cercando di prenderlo da uno scaffale mentre si trovava in garage in compagnia del padre quando il contenitore gli è caduto addosso: il bimbo ha subito un gravissimo trauma al torace che non gli ha lasciato scampo.



