Sequestrate 2 tonnellate di vongole pescate oltre la quota

A Fano (Pesaro Urbino) sequestrate circa due tonnellate di vongole pescate oltre il limite della quota giornaliera consentita da parte di cinque pescherecci. E' il risultato, fa sapere la Guardia Costiera, dei controlli eseguiti stamattina ai punti di sbarco delle vongole, nell'ambito del sorgitore fanese, dalla Guardia Costiera di Pesaro unitamente al personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano.

L'attività di vigilanza pesca, sotto il coordinamento della Direzione Marittima delle Marche, era mirata alla verifica ed al controllo dell'attività di pesca svolta dalle unità vongolare e ha portato al sequestro di circa due tonnellate di vongole pescate oltre il limite della quota giornaliera consentita da parte di cinque pescherecci. In seguito all'accertamento dell'illecito sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di circa 20mila euro ed assegnati punti alla licenza pesca ed ai comandanti delle unità sanzionate.

Al termine dell'attività il prodotto ittico sequestrato è stato rigettato in mare poiché ancora vivo ed al fine di tutelare la risorsa ittica. "Rimane alta l'attenzione della Guardia Costiera sul rispetto delle norme in materia di pesca, con ispezioni quotidiane a bordo dei pescherecci ed in porto".





