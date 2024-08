Ad Ancona Festa del Mare con Raf e il premio oscar Ferretti

Il concerto di Raf, nel quarantennale di carriera iniziata con "Self control", e un incontro con il tre volte Premio Oscar Dante Ferretti, scenografo e costumista marchigiano, che ripercorrerà la sua sfolgorante carriera hollywoodiana e i lavori con registi del calibro di Martin Scorsese, Brian De Palma e Franco Zeffirelli, anche attraverso il suo libro "Immaginare prima - le due nascite, il cinema, gli Oscar". Sono due eventi che impreziosiranno ad Ancona la Festa del Mare che si svolgerà sabato 31 agosto, quando Raf si esibirà nella cornice del Passetto, e domenica primo settembre, giorno dell'iniziativa con Ferretti in Piazza Cavour.

Con la due giorni di festa tradizionale, alla 40/a edizione considerati i due anni di stop per la pandemia, Ancona celebra il mare in tutte le sue sfaccettature: non solo l'economia della città profondamente legata al porto, ma anche il mestiere del pescatore, la valorizzazione del pescato con chioschi di vongole, pesce locale, stoccafisso, menu di pesce nelle attività di ristorazione cittadine con iniziative da mare a mare, tra porto e Passetto. Spazio anche ai mercatini artigianali, ad eventi per presentare corsi universitari della Politecnica delle Marche sulle Infrastrutture logistiche portuali e sulla valorizzazione sostenibile delle risorse ittiche. Domenica, la celebrazione religiosa nel Duomo, la processione fino al porto con il corteo per commemorare i caduti in mare, un talk sulla "Gente di mare" come la celebre canzone scritta da Raf, Tozzi e Bigazzi, in serata la chiusura con i fuochi pirotecnici al Molo Rizzo dello scalo. La Festa del Mare è stata presentata in Comune dal sindaco Daniele Silvetti, dagli assessori Angelo Eliantonio e Daniele Berardinelli alla presenza di tutte le istituzioni e associazioni coinvolte tra cui Stella Maris.

La due giorni sarà preceduta, dal 26 al 29 agosto, dal Festival Adriatico Mediterrano del direttore artistico Giovanni Seneca, con concerti in location suggestive come l'anfiteatro romano, tra i quali quelli di Eugenio Bennato e Almamegretta.

Nei giorni della Festa, nel centrale Corso Garibaldi decorazioni appese che simuleranno onde, installazioni di reti da pesca e una batana.



