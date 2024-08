A Tolentino messa in sicurezza la chiesa del Crocifisso

Crollo parziale del tetto della chiesa del Santissimo Crocifisso di Tolentino, già gravemente danneggiata dal sisma del 2016. Il Comune, assieme alla Struttura commissariale e alla diocesi di Macerata e Tolentino, è corso immediatamente ai ripari. I tecnici della Curia, a seguito dell'ordinanza del sindaco Mauro Sclavi, hanno provveduto materialmente alla messa in sicurezza dell'edificio religioso.

"L'amministrazione comunale - scrive il Comune in una nota - ringrazia la diocesi e i suoi tecnici che in pochi giorni hanno preso in carico il problema, contribuendo a risolverlo con la progettazione definitiva della messa in sicurezza dell'intero stabile della chiesa dei Cappuccini e delle parti annesse".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA