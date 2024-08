Vigili del fuoco incontrano i giovani in parrocchia a Fabriano

"Grande partecipazione e interesse" ha riscosso la visita straordinaria visita del Corpo dei Vigili del Fuoco di Fabriano che hanno trascorso una mattinata insieme ai bambini e ai ragazzi del Centro Estivo della Parrocchia di San Nicolò.

Sono stati accolti dal parroco, don Aldo Buonaiuto, che li ha ringraziati sia per questa presenza, sia per tutto il loro grande impegno quotidiano a favore della collettività e quindi anche per l'esteso territorio borghigiano e fabrianese.

I Vigili del Fuoco erano in sei con il responsabile del distaccamento Sauro Santoni e con tre automezzi, un'auto pompa serbatoio (APS), un CA Def con modulo Boschivo e un Autofurgone Polisoccorso (AF/POL). E' stata effettuata un'introduzione su chi sono i Vigili del Fuoco e le attività di soccorso che svolgono. Hanno illustrato ai giovani il funzionamento del Nue, Numero unico di emergenza 112 per le richieste di soccorso; si sono soffermati sulla prevenzione incendi e in particolar modo sulla prevenzione contro gli incendi boschivi (tema al momento molto sentito); hanno inoltre parlato dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e delle varie specialità dei Vigili del Fuoco: Sommozzatori, Elicotteristi, Tecnici Radio, Cinofili e altri.

Successivamente, fa sapere la Parrocchia, sono entrati nella parte pratica facendo provare a spruzzare acqua con le lance boschive in dotazione e hanno spiegato il funzionamento delle attrezzature caricate sui loro automezzi per le varie tipologie d'intervento: incidenti stradali, incendi, soccorso a persone e tutto ciò che concerne il soccorso tecnico urgente espletato dai pompieri. I ragazzi hanno mostrato notevole interesse e coinvolgimento, specialmente nel momento in cui hanno potuto loro stessi provare a utilizzare le lance boschive. "È stata una giornata molto interessante - ha detto il parroco don Aldo - che ha avvicinato i bambini e i ragazzi a conoscere da vicino un altro corpo speciale dello Stato e comprendere l'importanza del lavoro dei Vigili del fuoco e la loro grande professionalità".





