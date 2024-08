Ubriaco tenta di aggredire la compagna che si rifugia in auto

Colpiva con pugni e rami d'albero l'automobile dove la compagna si era rifugiata per sfuggire all'aggressione del suo compagno col quale aveva litigato perchè era ubriaco. Testimoni hanno tentato di fermarlo e non riscendoci hanno chiamato la polizia. E' accaduto attorno alle 22 di ieri sera, nei pressi di via Filonzi, ad Ancona. L'uomo è stato deferito all'Autorità giudiziaria per il suo stato di alterazione psico fisica (art. 688 c.p.) mentre la donna è stata affidata ad un parente e l'uomo allontanato dai poliziotti.

L'uomo, di origine peruviana, 30enne, regolare sul territorio, è stato calmato dagli agenti che hanno subito compreso lo stato di alterazione per l'abuso di sostanze alcoliche. La sua compagna ha nel frattempo spiegato agli agenti d'aver discusso con l'uomo proprio a causa delle sue condizioni psico fisiche alterate dall'alcool e che lui, a seguito del rimprovero, aveva iniziato ad inveire contro di lei, fino a colpire l'autovettura con rami staccati da un albero e con pugni.

Riportata la calma tra i due i poliziotti hanno chiamato il personale sanitario così che la donna ricevesse assitenza e informato la signora delle sue facoltà di legge per potersi eventualmente difendersi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA