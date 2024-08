Rettore Ateneo Macerata incontra nuovo comandante Fiamme gialle

Il rettore dell'Università di Macerata John Mc Court ha incontrato, questa mattina, il nuovo comandante provinciale della guardia di finanza, il colonnello Ferdinando Mazzacuva, per parlare dell'importanza della collaborazione con l'ateneo.

L'incontro si è svolto in rettorato. "La collaborazione con le forze dell'ordine e con la guardia di finanza in particolare non solo rafforza la sicurezza pubblica - afferma il rettore - ma rappresenta anche un esempio di legalità e integrità per i nostri studenti e le nostre studentesse".

Sia Mc Court che Mazzacuva hanno riconosciuto il valore delle collaborazioni già in atto citando il protocollo firmato un anno fa per garantire il corretto impiego delle risorse Pnrr, concordando sulla necessità di rafforzare ulteriormente queste sinergie e sviluppare progetti comuni per promuovere una cultura della legalità tra i giovani.

Il rettore inoltre ha espresso tutta la propria gratitudine al comandante Mazzacuva per l'impegno e la dedizione mostrati nel voler instaurare un dialogo costruttivo e proficuo con l'Università di Macerata.

Il colonnello Ferdinando Mazzacuva si è insediato a Macerata il 7 agosto 2024, subentrando al colonnello Ferdinando Falco.

Mazzacuva ha frequentato l'Accademia della Guardia di Finanza, conseguendo la laurea in Giurisprudenza all'Università di Roma Tor Vergata. Il colonnello, prima di essere il nuovo comandate della guardia di finanza era comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Rovigo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA