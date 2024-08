Nuovo appuntamento del Concerto sul Balcone di casa Rossini

Nuovo appuntamento sabato 24 agosto alle 19 con Playlist Rossini. Un concerto lungo un anno nell'ambito del progetto ideato dal Rossini Opera Festival in occasione di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024.

I cantanti protagonisti del concerto saranno Chiara Boccabella (soprano), Marcelo Solís (tenore) e Nicola Cancio (basso-baritono), allievi dell'Accademia Rossiniana 2024, accompagnati al pianoforte da Donatella Dorsi. Chiara Boccabella e Marcelo Solís canteranno il Duetto Ermione-Pirro "Non proseguir! comprendo"; Marcelo Solís e Nicola Ciancio proporranno il Duettino Pilade-Fenicio "A così trista immagine"; Chiara Boccabella chiuderà il concerto con la Gran Scena di Ermione "Essa corre al trionfo!...".

Ogni sabato viene riproposto l'intero repertorio operistico rossiniano con una serie speciale di 39 Concerti dal Balcone della Casa natale di Gioachino Rossini, ciascuno dedicato ad un'opera del compositore pesarese, interpretati dagli ex allievi dell'Accademia Rossiniana "Alberto Zedda". Questa volta saranno eseguiti estratti da Ermione. Il progetto è realizzato in collaborazione con Comune di Pesaro, Fondazione Pescheria, Fondazione Rossini e Orchestra Sinfonica G. Rossini.



