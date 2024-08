Manager infedele mette in mano a usurai ristoratore, tre denunce

Il suo manager gli ha fatto credere, dopo avergli rubato parte degli incassi, di essere insolvente con i fornitori. A quel punto ha chiamato due suo complici pronti a fargli credito con tassi usurai. Ma la vittima, un ristoratore di Porto Sant'Elpidio (Fermo), si è rivolto ai carabinieri. Di qui la denuncia, in concorso tra loro, di tre persone per usura, estorsione e appropriazione indebita. La vittima, a fronte di un prestito di 40mila euro, consegnato in più tranche, avrebbe dovuto restituire la somma di 80mila euro, il tutto nell'arco temporale di un anno. Ma il loro piano criminoso è stato smascherato dai militari.

I denunciati sono tre italiani, un 53enne e un 59enne di origini campane e un 59enne piemontese, tutti abitanti a Porto Sant'Elpidio. Uno dei tre, col ruolo di manager dell'attività di ristorazione della vittima, dopo aver furtivamente sottratto parte degli incassi e indotto la vittima a credere di essere insolvente nei confronti dei fornitori, lo ha messo in contatto con gli altri componenti del sodalizio criminale, disposti a fargli credito con tassi d'interesse poi risultati usurai.





