Danneggia bus e picchia poliziotti, arrestato richiedente asilo

La polizia di Macerata ha arrestato un passeggero del bus, originario del Camerun e richiedente asilo, che prima ha danneggiato il mezzo e poi ha opposto resistenza agli agenti intervenuti ferendoli.

L'intervento è di ieri pomeriggio, a Villa Potenza (Macerata), in via dell'Acquedotto, dove sono intervenuti le Volanti e la squadra Mobile della questura.

L'autista del mezzo pubblico aveva sentito un finestrino del bus infrangersi e si è fermato per controllare notando il passeggero, residente in provincia e con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, con la mano insanguinata. L'uomo si è dato alla fuga rifugiandosi dentro un bar nelle vicinanze e dove si è poi lavato le mani per eliminare il sangue. L'autista del bus ha chiamato la polizia subito intervenuta sul posto.

Alla vista degli agenti il passeggero ha cercato di fuggire di nuovo, era in forte stato di agitazione. Si è scagliato contro i poliziotti che ha poi colpito a gomitate, pugni e calci. Il passeggero è stato infine bloccato e gli agenti hanno riportato alcune ferite guaribili in pochi giorni. Su richiesta della pm Rossana Buccini il cittadino del Camerun è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. La denuncia invece è scattata per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.



