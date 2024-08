Conoscere il lupo e il Conero, serata natura a Numana

Domenica prossima, in piazza Nuova a Numana (Ancona), si parlerà di fototrappolaggio sul Conero e della presenza del lupo. L'incontro, alle 21.30, gratuito, rientra nel ciclo Serate Natura organizzate dal Parco del Conero nell'ambito del Festival del Parco 2024. La serata di domenica vedrà partecipare l'Ente Parco e Afni Marche, l'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, con contributi foto-video dedicati al tema.

Il pubblico sarà portato alla scoperta degli animali selvatici che vivono nel territorio del parco e immortalati dalle fototrappole installate nell'area protetta grazie all'ausilio dei volontari e degli amici del Parco, che aiutano a conoscere e a comprendere le abitudini di vita e di caccia di molti animali: dal cinghiale al capriolo, ai piccoli roditori a varie specie di volatili fino al lupo, per il quale il Parco del Conero è impegnato da tempo in un ciclo di eventi formativi e informativi il prossimo dei quali si terrà il 7 settembre a Camerano. Le conclusioni saranno a cura del direttore Marco Zannini.

L'obiettivo dell'incontro è mostrare momenti di vita di questi animali, la ricerca continua di cibo ed acqua, la cura per difendere, nutrire e crescere i piccoli tutelandoli anche dalle ingerenze dell'uomo. "Questa serata è particolarmente affascinante e sarà come una sorta di reality dedicato agli animali - dice il presidente del Parco del Conero Luigi Conte -.

Conoscere per capire, informare e divulgare è l'obiettivo che stiamo portando avanti per preservare questo scrigno di biodiversità, sensibilizzare al rispetto delle norme previste nel Conero con particolare riferimento a non recarsi in zona di riserva integrale, vietata per legge e perseguibile dalle autorità non solo per la propria sicurezza ma per tutelare la vita di questi animali che non devono diventare confidenti nei confronti dell'uomo".

Il ciclo Serate Natura ha previsto cinque appuntamenti ed è stato organizzato in collaborazione con i comuni di Numana e Sirolo, la Pro Loco di Sirolo, l'Afni Marche e il sostegno degli sponsor.



