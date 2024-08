Ancona, chiusa al traffico Piazza Repubblica per pedonalizzarla

Ad Ancona in Piazza della Repubblica chiusura al traffico e lavori per la pedonalizzazione. A partire da oggi, fa sapere il Comune, "tutta l'area di piazza della Repubblica è chiusa al traffico per consentire i lavori funzionali al restyling dell'area, che sarà completamente pedonalizzata e quindi restituita ai cittadini, mettendo in risalto lo storico Teatro delle Muse e valorizzando l'apertura e il rapporto della città con il porto".

"La riqualificazione di piazza della Repubblica - afferma il sindaco Daniele Silvetti - inizia a prendere forma. E' un progetto fortemente voluto per ridare decoro e ordine allo spazio che ospita il nostro Teatro delle Muse".

"Dal punto di vista della viabilità già da ora, quindi, coloro che provengono da via Gramsci - spiega il Comune - dovranno proseguire verso Largo Sacramento, con immissione su piazza Kennedy e verso l'uscita dalla città. Per quanto riguarda l'ingresso nel centro storico, resta invariato l'accesso in via della Loggia per chi proviene da via XXIX Settembre".

Nella giornata di oggi "è stata posizionata la segnaletica per i percorsi destinati ai pedoni e nei prossimi giorni la ditta incaricata procederà con lo smontaggio della pensilina dei taxi, la sistemazione delle pavimentazioni stradali in pietra arenaria, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la messa in opera dell'intera segnaletica". "I taxi sono già stati spostati e posizionati all'ingresso dello scalo portuale e il cassonetto Igenio è stato rimosso e attualmente si possono conferire i rifiuti in largo Sacramento, via Cialdini angolo piazza Kennedy e via dell'Appannaggio". "Questo primo intervento - conclude la nota del Comune - anticipa un progetto più complesso che interesserà il centro storico. Uno dei primi passi è proprio la restituzione della piazza alla città, che tornerà percorribile senza il passaggio attuale delle auto".



