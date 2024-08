Studenti di Macerata nei Balcani per testimonianze di guerra

Dal 20 al 29 agosto gli studenti dell'Università di Macerata e 25 alunni delle università di Venezia, Lecce, Catania, Bologna, Roma e Camerino, saranno in visita nei Balcani. Verranno impegnati in un percorso di riflessione e confronto organizzato dall'ateneo di Macerata e curato da Roberta Biagiarelli, artista multidisciplinare e ricercatrice storica, esperta del genocidio di Srebrenica e più in generale della guerra balcanica degli anni '90.

Gli studenti avranno l'opportunità di ascoltare numerose testimonianze da guide, sopravvissuti e interpreti, tra cui giornalisti e scrittori come Azra Nuhefendi, Dario Terzic e Valentina Gagic, socia fondatrice dell'associazione "Sara" a Srebrenica. Saranno accompagnati anche dal giornalista e conduttore radiofonico Riccardo Michelucci.

Il rettore dell'Università di Macerata John Mc Court ha voluto salutare i ragazzi in partenza. "Il viaggio - ha detto - sarà un'occasione unica per le nostre studentesse e i nostri studenti per conoscere da vicino un'altra parte d'Europa, i Balcani, una zona che tanto ha sofferto le guerre. Sarà un momento di crescita per i ragazzi che dovranno conoscere da vicino i danni della guerra e le tante complessità della storia recente della zona. Potranno visitare città come Srebrenica, Tuzla, Mostar e Sarajevo, conosciute finora per essere state teatri di guerra, morte e sofferenza, ma che oggi, pur portando ancora le cicatrici del passato, si rivelano città vive e vibranti, centri culturali che guardano al futuro".

Roberta Biagiarelli ha sottolineato come l'esperienza sarà "un'immersione nel '900 ed è molto importante che sia stata colta questa opportunità". Gli studenti "potranno toccare con mano ciò che lascia il dopoguerra sul territorio - ha aggiunto Biagiarelli - e capire quanto esso sia ancora pervasivo continuando a riverberarsi dentro la società bosniaca attuale".

Il gruppo sarà guidato dalla direttrice della Scuola Superiore "Giacomo Leopardi" dell'Università di Macerata, la professoressa Carla Danani, e sarà accolto dall'ambasciatore italiano in Bosnia-Erzegovina, Marco Di Ruzza e dalla rettrice dell'Università di Tuzla, la professoressa Nermina Hadžigrahić.





