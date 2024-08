Salute mentale: PD, La giunta Acquaroli non mantiene gli impegni

"A distanza di quasi tre anni dall'approvazione della Risoluzione, la quasi totalità degli impegni previsti in materia di assistenza per la salute mentale, è stata completamente disattesa dalla Giunta Acquaroli, così come è completamente disatteso quanto previsto dal Piano Socio Sanitario approvato un anno fa e rimasto lettera morta".

E' quanto denuncia il consigliere regionale del PD, Antonio Mastrovincenzo secondo il quale "tutto è fermo anche per quanto riguarda la problematica della salute mentale dei minori: due sole strutture residenziali private accreditate esistenti in regione e liste di attese di centinaia di ragazzi. Una gravissima inerzia - sottolinea il consigliere dem - rispetto ad un tema così rilevante: la destra che governa le Marche continua a dimostrarsi inadeguata e completamente indifferente rispetto alle persone più fragili e alle loro famiglie.

"Una gravissima inerzia rispetto ad un tema così rilevante: la destra che governa le Marche - accusa il consigliere - continua a dimostrarsi inadeguata e completamente indifferente rispetto alle persone più fragili e alle loro famiglie".

La Risoluzione approvata dall'Aula "prevedeva specifici fondi destinati ad interventi relativi alla presa in carico, da parte del Servizio di salute mentale, dell'utenza compresa tra i 16 ed i 25 anni con la costituzione di equipe territoriali appositamente formate. Si sarebbero poi dovuti implementare i centri diurni sui territori per ogni Centro di Salute Mentale con organico dedicato.

Nelle Marche - ricorda la nota - le persone con problemi di salute mentale sono 30mila ma la situazione complessiva del sistema è sempre più critica e i servizi sono in difficoltà nel rispondere adeguatamente alle crescenti richieste, alle nuove emergenze e ad ottemperare ai compiti istituzionali. Su questa problematica, il 21 dicembre 2021, l'Assemblea Legislativa delle Marche aveva approvato all'unanimità - ricorda Mastrovincenzo - una Risoluzione che impegnava la Giunta regionale su vari fronti.

Inoltre, "il governo regionale avrebbe dovuto, attraverso la Consulta regionale per la salute mentale, predisporre un quadro preciso della situazione marchigiana per adeguare i servizi socio-sanitari pubblici territoriali alle nuove esigenze, organizzando poi una Conferenza regionale e 5 iniziative provinciali".

La Consulta, in questi anni - viene inoltre sottolineato - , si è riunita solo due volte senza l'Assessore che la deve presiedere, non si sono svolte né la Conferenza regionale, né le iniziative provinciali. Si sarebbe dovuto prevedere un adeguamento della spesa destinata alla salute mentale, attualmente inferiore alla media nazionale (3,5%) e l'Assessore Saltamartini aveva promesso un progressivo aumento nel triennio 2023-2025 fino ad arrivare al 5% del Fondo Sanitario Regionale.





