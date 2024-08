Penne scanner per non vedenti alla bibloteca "Giuseppe Lesca"

Si arricchisce di nuovi strumenti tecnologici la già ampia sezione della Biblioteca comunale "Giuseppe Lesca" di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) dedicata agli utenti con disabilità visive o cognitive.

Grazie alla vincita del bando nazionale "Città che legge", il Centro per il Libro e la Lettura - Cepell del Ministero della Cultura ha destinato al comune rivierasco un contributo di 30 mila euro al progetto annuale "Officina Lesca: la mia biblioteca è differente", grazie al quale sono state acquistate due penne scanner. I due strumenti hanno funzione di lettore digitale di supporto all'apprendimento, molto utili a utenti di qualsiasi età che abbiano difficoltà di lettura affinché possano avere parità di accesso ai testi.

I due nuovi ausili consentono di scansionare i testi e di trasformarli in file audio, che possono poi essere esportati sul proprio computer o tablet. Le penne permettono inoltre la traduzione dei testi in varie altre lingue. Si tratta di strumenti utili per studenti, persone ipovedenti o con dislessia. Le penne possono essere collegate direttamente a un dispositivo proprio di riproduzione audio, come un auricolare, permettendo all'utente l'ascolto del testo immediatamente.

Infine, grazie alla funzione "foto Ocr" delle penne, è possibile fotografare il testo e renderlo disponibile in formato modificabile.

L'intervento, volto a potenziare l'inclusività della Biblioteca e a configurarla come ambiente nel quale trovare e sviluppare la propria autonomia, fa parte dell'azione "Raccogli…AMO letture" realizzata in partenariato con l'Istituto Scolastico Comprensivo - ISC Sud e in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - UICI di Ascoli Piceno e Fermo.



