Lite furibonda madre-figlio per strada finisce con due denunce

Lite furibonda ieri sera in strada, nei pressi di via Valle Miano, tra una madre e suo figlio, tanto da far arrivare diverse segnalazioni alla questura, finisce con due denunce.

Giunti sul posto i poliziotti hanno assistito all'animato litigio con la donna che strattonava l'uomo fino a strappargli la t shirt, finché non è stata calmata dagli agenti. I testimoni che avevano assistito alla scena prima di allertare la polizia avevano provato a separare i due litiganti ma erano stati colpiti lievemente dalla donna nel parapiglia.

I due che si fronteggiavano urlando uno contro l'altro, di origine peruviana, di 60 e 30 anni, sono apparsi ai poliziotti in condizioni palesemente psico fisiche alterate dall'abuso di sostanze alcoliche. Non solo, la donna, nel momento in cui gli operatori cercavano di contenerla per evitare che continuasse a scagliarsi contro il figlio, ha tentato di aggredire i poliziotti con pugni e tentando di graffiarli.

Entrambi sono stati portati presso gli Uffici di via Gervasoni e qui entrambi deferiti per il reato di ubriachezza manifesta (ex art. 688 c.p.). La donna è stata denunciata anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale (ex art. 337 c.p.).





