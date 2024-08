L'alta cucina scende in piazza con Senigallia Città Gourmet

Torna in centro storico la tradizionale fiera campionaria di Senigallia (Ancona) e rilancia il progetto Senigallia Città Gourmet che unisce degustazioni, incontri e show cooking nei giardini sotto la rocca roveresca.

L'evento, promosso dal Comune di Senigallia in collaborazione con Tipicità, porta con sé una settimana di alta cucina nella quarta edizione che si svolgerà dal 24 al 30 agosto.

Senigallia Città Gourmet è una vetrina del gusto e dei prodotti locali che offre alla spiaggia di velluto, ai turisti e agli operatori del settore un'importante occasione di confronto e sperimentazioni, grazie anche ai nomi di rilievo nel panorama culinario locale e italiano.

L'apertura del programma è affidata alla seconda edizione della "Jam Session delle Città Gourmet" che sarà condotta da Tinto, volto e voce noti RAI. Questo appuntamento vedrà protagoniste le città di Isola della Scala (Verona) e San Vito Lo Capo (Trapani), rappresentate dagli chef Gabriele Ferron e Giovanni Torrente.

I due chef proporranno piatti che incarnano le tradizioni dei loro territori, offrendo al pubblico un viaggio gastronomico unico da un estremo all'altro dell'Italia. Durante la settimana gli incontri con imprenditori, cuochi ed esperti saranno accompagnati da focus sul pane, sulla pasticceria, sul granchio blu e sulle specie aliene che stanno popolando il mare Adriatico, sui vini e sulle bevande realizzate con i prodotti marchigiani.

La chiusura sarà nelle mani del conduttore di Caterpillar AM, Marco Ardemagni, con un'escursione nel mondo del cioccolato.

Senigallia città Gourmet è inserita nella fiera campionaria di Senigallia, manifestazione giunta alla sua 32esima edizione che si snoderà nei circa 1.700 mq di spazi tra i giardini della rocca roveresca e piazza del Duca dove allestiranno gli stand oltre 40 espositori da tutta Italia.



