Fungaiolo colto da malore, intervento del Soccorso alpino

Un uomo è stato colto da malore mentre era impegnato nella ricerca dei funghi nel bosco.

Il figlio, presente sul posto, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Le stazioni di Montefortino ed Ascoli Piceno del Soccorso Alpino e Spelologico Marche sono intervenute quindi in località Bussonico, Montefortino (FM) individuato la coppia all'interno della zona boschiva. Stavano tornando indietro e così li hanno ricondotti all'automobile. Il paziente è stato preso in carico dall'ambulanza per il monitoraggio della sua condizione sanitaria.



