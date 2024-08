"Fabriano criminali in aumento", accusa del consigliere Pariano

"Nell'ultimo mese sono stati almeno quattro gli episodi di risse verificatisi in città oltre alle numerose denunce raccolte dalle forze dell'ordine". Lo rende noto il consigliere comunale di Fabriano (Ancona), Giuseppe Pariano della lista 'Amiamo Fabriano', che attacca l'amministrazione accusandola "di non avere il controllo delle città".

"Aumentano ancora gli episodi di criminalità a Fabriano - insiste il consigliere - una situazione divenuta ormai insostenibile. Un'amministrazione seria dovrebbe stare tra la gente e ascoltare i cittadini, ma soprattutto dovrebbe sempre essere sul pezzo per capire all'istante cosa non funziona in città. E' chiaro che chi ci amministra non fa nulla di tutto ciò".

A testimoniarlo, sempre per il consigliere di minoranza, sarebbero i fatti "non mi sto inventando nulla - dice Pariano - , anzi hanno la tendenza di temporeggiare e giustificare sempre ogni situazione negativa che accade, al fine di uscirne indenni.

Si prendano le proprie responsabilità. In questo momento a Fabriano le priorità devono essere anzitutto la sicurezza dei cittadini, la lotta al degrado urbano, la pulizia e il decoro, parole che evidentemente non fanno parte del vocabolario dell'attuale amministrazione".



