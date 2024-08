Divieto di balneazione a Grottammare per Escherichia coli

il sindaco di Grottammare (Ascoli Piceno) Alessandro Rocchi ha firmato una ordinanza che vieta la balneazione nello specchio di mare del Lungomare sud, compreso tra la foce del torrente Tesino e il fosso delle Tavole. La decisione dopo la comunicazione giunta ieri dall'Arpam - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, che ha rilevato una concentrazione non conforme ai limiti di legge di "Escherichia coli", Il divieto riguarda poco più di un chilometro di costa, tratto concessioni 27-17, dove l'Arpam ha eseguito tre distinti prelievi. Questa mattina, i collaboratori del servizio Manutenzione e Ambiente hanno posizionato i cartelli di divieto lungo l'arenile interessato, mentre il servizio Turismo ha allertato il team responsabile del servizio di sorveglianza e salvataggio a mare per ampliare ulteriormente il raggio della comunicazione a tutti i frequentatori delle spiagge, sia libere che in concessione.

Si attendono i nuovi prelievi dell'Arpam per confermare o revocare l'ordinanza.



