Da settembre cambia numero la guardia medica di Fabriano

Da domenica primo settembre sarà attivo a Fabriano il nuovo numero della continuità assistenziale, l'ex guardia medica, raggiungibile allo 0732 629362. Sarà dimesso l'attuale numero 0732 22860.

La comunicazione del cambio è stata diffusa agli enti che insistono sul territorio, il numero unico di emergenza Nue (112), la centrale operativa del 118, i sindaci dei comuni, le forze di pubblica sicurezza, i coordinatori della continuità assistenziale dell'ambito, i medici di medicina generale, i pediatri.

L'utenza potrà utilizzare il nuovo numero di telefono per mettersi in contatto con i medici in servizio negli orari consueti già comunicati per la continuità assistenziale di Fabriano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA