Cordoglio unanime per la scomparsa dell'ex sindaco di Corinaldo

Non si fermano i messaggi di cordoglio per la scomparsa ieri dell'ex sindaco Corinaldo, Livio Scattolini. L'amministrazione comunale di Corinaldo ha voluto ricordare l'ex sindaco come un "cittadino da sempre impegnato per il bene comune con profondo senso civico e morale, un punto di riferimento per i corinaldesi ed il suo operato resterà nella memoria del nostro paese".

Anche l'amministrazione comunale di Senigallia (Ancona) ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di un "uomo di grande integrità e passione civica" volte al "servizio della comunità" e alla "promozione del territorio". Messaggi sono arrivati anche dal presidente del consiglio comunale di Senigallia ed ex sindaco di Ostra Vetere (Ancona) Massimo Bello, dall'ex sindaco di Castelleone di Suasa (Ancona) Giovanni Biagetti e dalla sindaca di Arcevia (Ancona) Marisa Abbondanzieri che ne hanno ricordato i tratti umani e politici ma soprattutto l'impegno a tutela del territorio marchigiano.

Livio Scattolini, 67 anni era nella sua abitazione nel tardo pomeriggio di ieri quando un malore improvviso l'ha colpito, senza lasciargli scampo. Dopo una carriera trentennale nella Confartigianato nella provincia di Ancona, Livio Scattolini era stato primo cittadino del borgo gorettiano per dieci anni, dal 2002 al 2012, alla guida di una lista di centrodestra. Lo stesso centrodestra che lo voleva poi ricandidare alle ultime elezioni che si sono tenute nel 2020. Durante il suo mandato Corinaldo è stato eletto borgo più bello d'Italia nel 2007.

Gli era stata conferita dall'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con decreto del 27 dicembre 2011, l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "al merito della Repubblica italiana". Negli ultimi anni era divenuto poi dirigente e vicepresidente proprio del club dei Borghi più belli d'Italia fino alla nomina nel 2020 alla guida del comitato tecnico scientifico che si occupa della valutazione dei piccoli comuni per l'ingresso nell'associaizone. Nella primavera 2024 era stato anche scelto come presidente dell'Asa (l'Azienda Servizi Ambientali) che gestisce l'impianto di trattamento e conferimento dei rifiuti di Corinaldo. Unanime il cordoglio per la sua scomparsa.



