Clandestino arriva in porto tenta la fuga e si ferisce

Un clandestino di 26 anni è stato soccorso oggi pomeriggio, al porto di Ancona, dopo essere caduto dalla recinzione metallica che delimita l'area mentre scappava.

Si tratterebbe di un iracheno, sbarcato alle 17 da un traghetto proveniente dalla Grecia. Ha tentato la fuga dopo essere uscito dalla stiva della nave dove probabilmente si era nascosto E' rimasto ferito a una mano e a un braccio ma non è grave.

Il giovane avrebbe viaggiato nascosto e quando si è aperto il portellone per far uscire i mezzi pesanti ha iniziato a correre per evitare i controlli cercando di raggiungere il centro cittadino.

La polizia di frontiera ha cercato di raggiungere il 26enne per poi soccorrerlo una volta caduto a terra. Preso in carico dagli operatori del 118 e portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette (Ancona).



