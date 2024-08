Bivacca sul bancone di un negozio, aveva già foglio di via

Aveva scelto il bancone di una negozio per farsi una pennichella, il titolare chiama la polizia che lo allontana e scopre che su di lui pesavano già il foglio di via e diversi precedenti penali. E' accaduto ieri pomeriggio, nei pressi di via Tavernelle protagonista un cittadino camerunense 40enne che è stato denunciato dalla polizia.

L'uomo, all'arrivo degli agenti dormiva sul bancone dell'esercizio commerciale in quel momento senza clienti presenti. Accompagnato fuori del locale il successivo controllo ha fatto emergere i numerosi precedenti di Polizia e una misura di prevenzione del Foglio di via emessa dal Questore di Ancona un mese fa con divieto di ritorno nel capoluogo fino al 2027.

Denunciato dunque e invitato ad allontanarsi immediatamente dal territorio del comune di Ancona.



