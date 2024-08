Biblioteca Ragazzi Jesi, crescono bambini lettori e servizi

Crescono, a Jesi, i servizi e l'utenza della Biblioteca dei Ragazzi, una delle prime fondate nelle Marche, tra le più ricche con oltre 20mila volumi per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, e una rara collezione di libri di lettura della scuola elementare, dagli anni '20 ai '60, provenienti dal fondo Luigi Grossi.

Nel 2023 - fa sapere il Comune di Jesi - si è riscontrato un consistente aumento nel numero dei prestiti (9417, contro i 7730 del 2019 ed i 5447 del 2022), ed il trend positivo si conferma quest'anno: registrati 4779 prestiti fino a fine giugno.

Nella sede di via San Giuseppe, in un quartiere multietnico e popoloso, la biblioteca si conferma polo di aggregazione per le giovani generazioni un e luogo di ricerca, documentazione e formazione per genitori, insegnanti, studenti e studiosi.

Numerose le attività: laboratori creativi, presentazioni di libri, incontri con scrittori ed illustratori, incontri di lettura, mostre, attività estive nei parchi, corsi di formazione sulle disabilità, corsi per lettori volontari, feste del dono del libro, prestiti alle scuole. Dopo un'interruzione di alcuni anni, sono ricominciati gli incontri mensili in biblioteca con i gruppi preparto, per illustrare i benefici della lettura sin da prima della nascita e illustra i servizi comunali per la prima infanzia. Durante l'a.s. 2023/2024, inoltre, sono stati curati 160 appuntamenti con le scuole per lo svolgimento di varie attività didattiche. Tutti gratuiti laboratori, visite e attività.

La programmazione legata al prossimo anno scolastico, da settembre, prevede tra l'altro una nuova collaborazione con l'Associazione Italiana Dislessia di Ancona, conferenze su app, device digitali e prima infanzia, un laboratorio per costruire strumenti musicali con materiali riciclati.



